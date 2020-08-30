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aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 14:51
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Fatih Terim'den kulübeye bir hamle daha: Hakan Balta

Fatih Terim'den kulübeye bir hamle daha: Hakan Balta

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Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından kulübüye Selçuk İnan ve Albert Riera takviyelerini yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Balta'yı d ekibine katıyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu seferki takviyeyi kulübeye yapıyor.

Sabah'ın beIN Sports'tan aktardığı habere, Fatih Terim, Albert Riera'nın arından eski bir Galatasaraylı Hakan Balta'yı da kadrosuna katıyor.

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HAFTA BAŞINDA KATILACAK

Daha önce Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağı açıklanmıştı. Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.

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