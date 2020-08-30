Fatih Terim'den kulübeye bir hamle daha: Hakan Balta

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu seferki takviyeyi kulübeye yapıyor.
Sabah'ın beIN Sports'tan aktardığı habere, Fatih Terim, Albert Riera'nın arından eski bir Galatasaraylı Hakan Balta'yı da kadrosuna katıyor.
Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yollar ayrılmıştı.
HAFTA BAŞINDA KATILACAK
Daha önce Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağı açıklanmıştı. Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.
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Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından kulübüye Selçuk İnan ve Albert Riera takviyelerini yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Balta'yı d ekibine katıyor.
Süper Lig, yeni sezonda koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz başlayacak. TFF, yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren stadyumlarının kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınabileceğini açıklarken, Galatasaray, federasyona başvuruda bulundu: 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi de seyircili olsun.