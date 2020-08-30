Fatih Terim'den kulübeye bir hamle daha: Hakan Balta

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.