Fatih Terim, Luyindama'nın üstünü çizdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, üst üste yaptığı hatalar sonrası Luyindama'nun üzerini çizdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun devre arasında satılması gündeme geldi. Premier Lig ekibinin 15 milyon euroluk teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Süper Lig'de Galatasaray geçen hafta Atakaş Hatayspor'u yenerek üst üste ikinci galibiyetini alırken, zirve yarışında ağırlığını hissettirmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı hatanın ardından Christian Luyindama'nın üzerini çizdiği ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, sezon öncesi Atakaş Hatayspor ile oynanan özel maça geç kalan tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçının ardından yapılan antrenmana da gecikince tecrübeli hocanın sabrını taşırdı. Türk Telekom Stadı’nda 3 Eylül’deki 1-1’lik Atakaş Hatayspor hazırlık maçına yetişemeyen Luyindama, bu hareketiyle Terim’den ilk eksisini almıştı. 26 yaşındaki futbolcunun ikinci vukuatı ise bardağı taşırdı.

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UYARILARA RAĞMEN BİLDİĞİNİ OKUDU

Luyindama’nın Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan antrenmana da geç kalması üzerine Fatih Terim, radikal bir karara imza attı. Daha önce de benzer bir harekette bulunan savunmacının uyarılara rağmen ders almaması, gözden düşmesine neden oldu.

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Kayserispor maçında yenilen golde hatası bulunan Donk’u kesmeyi düşünen hocanın bu hareket sonrası yeniden Hollandalı futbolcuya şans verdiği bildirildi. Yedek kulübesine demir atan Luyindama’nın devre arasında satılması gündeme geldi. İngiliz ekibi Everton’un 26 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı iddia edildi.

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Bunun dışında bir Alman kulübünün de Luyindama için devrede olduğu belirtildi. Marcao-Donk uyumundan memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Luyindama’nın satışına izin vermesi bekleniyor.

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