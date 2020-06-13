  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 22:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Penaltı doğru karar"

Erol Bulut: "Penaltı doğru karar"

Paylaş

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Tzavellas'ın eline çarpmasının ardından hakemin VAR'a gidip verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "3 aydan sonra oynadığımız ilk maçı maalesef 2-0 kaybettik. Aslında istediğimiz gibi iyi ve baskılı başladık. Pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremeyince futbolda bir kural var; yakaladığınız pozisyonları iyi değerlendiremediğiniz zaman maçtan üzülmüş bir şekilde ayrılıyorsunuz. Bugün öyle bir şey yaşadık. İkinci yarı ilk 15-20 dakika maçın kontrolü bizdeydi. Yaptığımız basit hatalardan, rakip kazandığı kornerden yediğimiz gol oldu. Maçı çevirmeye çalıştık. Penaltı pozisyonu oldu. Penaltı gözüküyor. Tzavellas’ın eline top vurmuş. Hakem doğru karar verdi. 2-0 kaybettik. Bu maçı burada kapatıyoruz. Yarından itibaren Perşembe günkü kupa maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için önemli bir maç. Bugün bu maç burada bitti" diye konuştu.

Medipol Başakşehir, takibini sürdürdü: 2-0

Hedeflerinin kalan 7 maçta hedeflerinin ligi iyi bir yerde bitirmek olduğunu ifade eden Bulut, "7 maçı maksimum puanla güzel bir yerde tamamlamak. Kupada da finale gidip, kupayı kazanmak" şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

3 aydan sonra pandemiden geri dönmenin kolay olmadığını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Biz bugün fiziksel olarak sıkıntı yaşamadık. Mental olarak da sıkıntı göstermiyor, çalışıyorlar" dedi.

Okan Buruk: 'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan basın mensuplarına jest

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Okan Buruk: 'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

title

Beşiktaş-TAV Airport Antalyaspor maçından notlar

title

Dolmabahçe'de önlemler alındı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor
CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor

CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.

Başakşehir, takibini sürdürdü
Başakşehir, takibini sürdürdü

Başakşehir, takibini sürdürdü

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş-Antalyaspor maçından notlar
Beşiktaş-Antalyaspor maçından notlar

Beşiktaş-Antalyaspor maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar
Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'
'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kaliteli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erol Bulut: ‘Penaltı doğru karar‘
Erol Bulut: ‘Penaltı doğru karar‘

Erol Bulut: ‘Penaltı doğru karar‘

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Tzavellas'ın eline çarpmasının ardından hakemin VAR'a gidip verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

Dolmabahçe'de önlemler alındı
Dolmabahçe'de önlemler alındı

Dolmabahçe'de önlemler alındı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.