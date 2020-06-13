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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 19:24
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan basın mensuplarına jest

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan basın mensuplarına jest

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında görevli basın mensuplarına hediye gönderdi. Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, müsabaka öncesinde basın mensuplarına takdim edildi.

Medya mensuplarının çalışmaları sırasında kullandıkları malzemelerden oluşan hediye paketinin yanında yer alan Bakan Kasapoğlu'nun yazılı mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Spor basınımızın kıymetli temsilcisi. Bütün insanlığın en büyük sınavını verdiği zor günlerden geçerek, yeniden normalleşmenin ilk adımlarını atmaya başladık. Her koşulda özveriyle ifa ettiğiniz görevinizi, pandemi sürecinde de başarıyla sürdürdünüz. Bunun için sizlere minnettarız. Bu yeni dönemde de varlığınızla, emeğinizle Türk sporuna kıymetli katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum. Zorlukları birlikte aştığımız gibi çok daha güzel günlere güç birliği ve gönül birliğiyle ulaşacağız. Çünkü 83 milyon aynı takımdayız. Sevgi ve muhabbetle."

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