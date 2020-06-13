Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kalede Mert Günok'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Caiçara, Skrtel, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahasının ortasında Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi oynatan Buruk, önlerinde ise Visca, Aleksic ve Crivelli'yi, en uçta da Demba Ba'yı sahaya sürdü.
IRKÇILIĞA TEPKİ
Medipol Başakşehirli futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini unutmadı.
Ev sahibi ekip, ısınma hareketleri için sahaya üzerinde "#BlackLivesMatter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) ve #IrkçılığaHayır" yazılı siyah tişörtlerle çıktılar.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sağlık çalışanlarına, kale arkasında yer alan pankartla teşekkür etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kale arkası tribünlerde, "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız." pankartı yer aldı. Tribünlerin bir bölümü de sağlık çalışanlarının maketleriyle süslendi.
Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da boş tribünlere konuldu.
BASIN TRİBÜNÜNDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerlerini aldı.
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