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  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 21:54
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Okan Buruk: 'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

Okan Buruk: 'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

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Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kaliteli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Futbolu özledik, sahalara geri dönmek güzel bir duygu. 6 haftalık bir çalışma süreci geçirdik. Oyuncularımızın ilk dönüşteki durumları gayet iyi. İyi profesyonel bir gruba sahibim. Birçoğu iyi bir şekilde geri döndü. Antrenmanlara başladık, yüksek tempoda çalıştık. Son 2 haftada kendi aramızda iki hazırlık maçı yaptık. Oyunun başından sonuna kadar daha üstün olduk. İkinci yarının başında 10-15 dakikada çok iyi işler yapmadık ama net pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda oyunumuz ve attığımız gollerle galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir maçtı, Alanyaspor ligin iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı böyle önemli bir galibiyet almak çok sevindirici. Trabzonspor'un kazanmasından sonra bizim motivasyon olarak hazırlanmamız biraz daha zordu." ifadelerini kullandı.

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Galibiyeti hafta içinde babasını kaybeden Senegalli oyuncuları Demba Ba'ya armağan ettiklerini belirten Okan Buruk, "Hafta içi Demba Ba'nın babasını kaybettik, o yüzden zorlu bir hafta oldu, çok üzüldük. Ona rağmen bugün profesyonelliği ile örnek olan bir oyuncu sahada vardı. Başsağlığı dilemek istiyorum, takımın yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Galibiyeti ona armağan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Buruk, şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak ise, "Sekiz haftaya tekrar sezon başı gibi başladık. Şampiyonluk iddiamız var, heyecanı çok fazla yaşıyorum. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Şimdi 7 hafta kaldı, hafta hafta gideceğiz ama tekrar maç atmosferini yaşamak, kenarda olmak, takımı yönetmek çok güzel bir duyguydu. Oyuncularım için de sahada olmak çok güzeldi. Bunun da karşılığını doğru bir şekilde verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Okan Buruk, "Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Takımların kalan deplasman sayılarına baktığımızda iki rakibimiz Galatasaray ve Trabzonspor'un beşer deplasmanı var. Sivasspor ve bizim dörder deplasmanımız vardı. Onlar için bu avantaj oldu. Seyircisiz oynamakla ilgili olarak, Almanya'da da bunu net görüyoruz, saha içinde ne yaptığını bilen takımlar içeride dışarıda demeden önemli galibiyetler alıyorlar. Kaliteli takımlar için seyircisiz oynamanın çok fazla dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. İç sahada seyirci önemli Galatasaray ve Trabzon için ama bir yandan da deplasman baskısından kurtuluyorsunuz. Trabzonspor, Göztepe maçında, inanılmaz bir atmosferde de oynayabilirdi. Bu konuda sadece Başakşehir'i avantajlı görmüyorum."

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