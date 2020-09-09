Deplasmandaki açılış maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybederken, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.
Deplasmanda son sezon açılışını 2017-2018'de Göztepe'ye karşı yapan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014'ün ilk haftasında da dış sahada Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun ilk haftasında ise deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe, açılış maçlarında deplasmandaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.
SEZON AÇILIŞLARINDA 62 MAÇIN 40'INI KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 21 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 7'şer kez galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 9 açılış maçından 8'inde puan kaybetti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
|3-1
|1959-1960
|Fenerbahçe-Feriköy
|2-1
|1960-1961
|Fenerbahçe-Vefa
|3-0
|1961-1962
Fenerbahçe-Kasımpaşa
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