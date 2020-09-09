Bankalar Birliği ile 12 yıl pazarlığı

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Bankalar Birliği ile imzaladığı 5 yıllık borç yapılandırmasına Fenerbahçe ‘Süre çok kısa. Bu şartlarda geri ödeme yapmak imkansız” gerekçesiyle karşı çıkmış ve yapılandırmanın 10 yıl olmasını istemişti.
AKŞAM'ın ulaştığı son bilgilere göre kulüplerin talepleri doğrultusunda yeni bir borç yapılandırması için Bankalar Birliği ile görüşmeler pozitif şekilde ilerliyor. Yeni plana göre kulüpler 3 yılı ana para geri ödemesiz, 12 yıllık bir planda mutabakat sağlamak için bastırıyor. Daha önce anlaşmaya varan kulüplerin de dahil olacağı yeni plan, borçların ödenmesi konusunda yönetimlerin elini rahatlatacak. Gizli yürütülen müzakerelerin yıl başından önce sonuçlanması bekleniyor.
PANDEMİ ZORA SOKTU
AKŞAM’a bu konuda bilgi veren yetkililer, “Türk futbolunun kurtuluşu için böyle bir çözüm şart. Aksi halde borçların geri ödenmesi imkansız” görüşünde. Kulüplerin yapılandırmak istediği finansal borçların toplamının 6.2 miyar TL olduğu da öğrenildi. Yıllık toplam 2.4 milyar TL’lik gelir üreten kulüplerin pandemi nedeniyle düşen kazançlarıyla şu an borç ödemekte daha da zorlanacakları öngörülüyor.
HiSSELER PATLADI
Öte yandan kulüplerin Bankalar Birliği ile borç yapılandırmasını 12 yıla çıkarması için yaptığı görüşmeler, borsada işlem gören 4 büyüğün hisseleri üzerinde büyük bir çıkışa neden oldu. Son dönemde yatırımcısını adeta zengin eden futbol kulüplerinin hisseleri dünü de çok önemli miktarda yükselişle kapattılar.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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