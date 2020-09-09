Eran Zahavi: 'Birlikte göreceğiz'

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Eran Zahavi geleceği ile ilgili konuştu: “Milli maçlar bitti. Dolayısıyla yarından itibaren kendi işlerime odaklanmam için özgürüm. Ancak transfer konusunda bugünden, yarın için bir şey söylemek zor. Çünkü ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz.”
GÖRÜŞMEDİM
Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hırvat golcü Livaya, Yunan basınına konuştu. Golcü futbolcu “Fenerbahçe ile görüşmedim. AEK’ya saygım büyük” dedi.
MERT HAKAN ÇOK ZOR
Bu arada kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanlara başladı. Mert Hakan, Rize maçında oynamayacak. Sosa ise salonda çalıştı.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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