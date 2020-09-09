Vedat Muriqi'nin film gibi hikayesi: 90+4'ten Çizme'ye yolculuk

AKŞAM Özel Haber

Orçun Özateş

Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi resmen noktalandı. Bu satıştan Fenerbahçe 17,5 milyon euro net kazanacak. Bonuslarla birlikte Sarı-Lacivertliler’in kasasına girecek miktar ise 20 milyon euroyu bulacak. 26 yaşındaki golcü kariyerinde ise birbirinden ilginç olaylara tanıklık etti. Arnavutluk’un Teuta Durres takımında oynarken Kosova’nın efsane futbolcularından Destan Kice’nin oğlu olan Rahman Kice’nin abisi Gazmend Kice, Vedat’ı keşfetti. Futbol menajerliği yapan Rahman Kice’ye “Onu kesinlikle takip et” tavsiyesinde bulundu. Henüz menajerlik şirketini yeni kuran Rahman Kice, ağabeyinin büyük tavsiyesi üzerine ilk futbolcu olarak Vedat’ın menajerliğini üstlendi.



KİRALANMASINI İSTEDİLER

Daha sonra Vedat’ı Eskişehirspor’a getirdi. O dönem Eskişehir’in hocası olan Ertuğrul Sağlam, “Biz bu oyuncuyu alamayız, yabancı sınırı var” dedi. Çok üzülen Vedat Antalya kampında üstünü giyerek otelden ayrıldı. Sonra menajerinin ısrarları üzerine Ertuğrul Sağlam ikna oldu ve Vedat kampa geri döndü. Ancak Türk vatandaşlığına geçişi onaylanmadığı için oynama izni de alamadı ve Arnavutluk’a geri döndü. Vedat sonra menajerinin ısrarı ve Ertuğrul Sağlam’ın ikna olmasıyla Avusturya kampına davet edildi. Eskişehirspor oyuncunun bonservisini aldı ancak oynatamadı. Vedat’ın menajerinden oyuncuyu kiraya vermesini istediler. Rahman Kice de Vedat’ı Giresunspor’a verdi. Giresun’da ilk 6 ay oynamakta zorlandı.

Genç futbolcu, ilk Giresunspor'da parladı.

İLK TEKLİFİ PSV’DEN ALDI

Giresun yetkilileri Vedat’ın menajerini arayıp, başka takıma göndermek için kulüp bulmasını istediler. Ancak menajeri kalması için ricacı oldu. Vedat, 28 Kasım 2014 tarihinde oynanan Antalya maçında 80. dakikada oyuna girdi ve 90+4’te beraberlik golünü attı. O golden sonra Giresun’da kalmayı başaran Vedat bir sonraki sezon 17 gol atıp, dikkatleri üzerine çekti. PSV, takip ettiği Vedat’a transfer teklifi yaptı. Türk vatandaşı olan Vedat, 500 bin euroya Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 2018 yılında Çaykur Rizespor’a imza atan Vedat performansıyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dikkatini çekti. İki ezeli ekip arasında gidip gelen Vedat en sonunda Fenerbahçe imza attı. Bu sezonki performansıyla da İtalya’nın yolunu tuttu.

20 MİLYONLUK İMZAYI ATIYOR

Öte yandan Vedat Muriqi, sosyal medya hesabından Lazio kulübünü takip etmeye başladı. Kosovalı golcü bugün İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçecek. Resmi açıklamanın da bugün yapılması bekleniyor.

