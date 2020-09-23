DeAndre Yedlin'in Beşiktaş'a transferi an meselesi

Beşiktaş'ın uzun süredir transferiyle ilgilendiği Yedlin’in her an İstanbul yolculuğuna çıkabileceği bildirildi. Sky Sport, Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki sağ bekin, takımıyla son antrenmana çıkmadığını ve Beşiktaş’la her konuda anlaştığını duyurdu. ABD’li oyuncunun kontratının bitmesine 1 yıl daha bulunmasına rağmen bedelsiz gönderildiği bildirildi.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Beşiktaş'ı eleyen PAOK, ilk maçta Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde İstanbul'a geldi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.