Beşiktaş, Babel'i reddetti

AKŞAM

Galatasaray'da umduğunu bulamayan Ryan Babel, eski kulübü Beşiktaş'a önerildi, Siyah-Beyazlılar oralı olmadı.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Babel, Beşiktaş’a maaşını ödenmek şartıyla bedelsiz olarak önerildi. Ancak Siyah-Beyazlılar, oyuncu yüksek maaş aldığı için bunu kabul etmedi.

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