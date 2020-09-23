Aboubakar transferi zor

AKŞAM

Beşiktaş'ta Aboubakar transferi başka bahara kalmak üzere. Siyah-beyazlıların, sözleşmeye ekletmek istediği bir madde görüşmeleri tıkadı.

Kartal'ın forvet adayları arasında yer alan Aboubakar’la görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Beşiktaş’ın sözleşmeye, “1 aydan fazla süren sakatlıklarda ödeme yapılmaksızın sözleşme fesih hakkı doğar.” maddesi koydurmak istemesi ve Aboubakar’ın da “Kulüpten alacağım tüm ödemeler için (maaş, bonus) banka teminatı istiyorum.” demesi işi çıkmaza soktu.

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