'Nikola Kalinic Beşiktaş'ta'

Uzun süredir Beşiktaş’ın gündeminde olan Hırvat golcü Nikola Kalinc konusunda, İspanya’dan Beşiktaş taraftarına müjde geldi.
"www.fourfourtwo.es", “Anlaşma bitti. Atletico oyuncunun transferini kapattı.” başlığıyla verdiği haberin detaylarında şu bilgileri paylaştı: “Atletico Madrid, Beşiktaş’ta forma giyecek forvet Nikola Kalinic’in transferini tamamlamaya çok yakın. İstanbul’da görüşen taraflar kesin anlaşmaya vardı. Beşiktaş’a ‘Evet’ diyen ve Atletico’ya veda eden Kalinic 2 yıllık imza atacak. Geçen sezon İtalyan ekibi Roma’ya kiralanan Nikola Kalinic’e, Diego Simeone bu yaz Atletico Madrid’de kendisine yer olmadığını söyledi. Atletico Madrid’in hedefi onu 2 milyon euro karşılığında satmaktı ancak ücretini Beşiktaş’ın ödemesi şartıyla, bedelsiz bırakmaya da razı oldu.”
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