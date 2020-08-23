Çebi: 'İndirime gitmediler'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, futbol takımının maliyetlerine değinerek, “Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var. İki yıllık sözleşmeleri olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 oranında futbolcularımız var. İndirim talebimiz kabul görmedi. Suçlamıyoruz ama burada Beşiktaş kamuoyunu bilgilendirmek benim görevim” açıklamasında bulundu.
YOLLAYALIM DEDİK OLMADI
Başkan, “Geçen sene indirim talebi kabul görmedi, gelecek sene için indirim talebi kabul görmedi. Mali durum yeterli değil gerekçesiyle yolları ayıralım talebi de kabul görmedi. Hatta ‘bu kontratı hayatımız boyunca bulamayız, devam etmeyi düşünüyoruz’ dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Yük olarak 2 yıl daha devam edecek. Harcama limiti 30 milyon eurolara düştü. Giden olmadıkça yerlerine nasıl alacağız? İndirim yapmadıkları müddetçe yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız!” dedi.
MEHMET EKŞİ’YLE ANLAŞTIM
Ahmet Nur Çebi, “Başka takım bunu nasıl yapıyor ben bilemiyorum. Biz efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Mevcut kontratları iptal etmekten ya da indirim yapmaktan başka çarem yok. 3 milyon euroluk oyuncu gönderdiğimizde, 3 milyonluk oyuncu alma mecburiyetimiz var. Sergen Hoca ‘Altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum’ dedi. Bunu demeyeceği bir durum yaratmamız gerekiyor. Eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile el sıkıştım ve altyapıyı tamamen kendisine teslim ediyoruz” diye konuştu.
ENGEL OLUYOR
Bankalar Birliği ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma konusuna değinen Çebi, şunları söyledi: “Mevcut sözleşmelerin Beşiktaş’ın idame ettirilmesine engel olduğunu biliyoruz. Umarım en kısa sürede Beşiktaş’ın önünü açabilecek yapılandırmaya gidilecektir.”
ONLAR HALLEDER
Çebi, “Biz spor kulübüyüz. PAOK’un da siyah-beyaz olduğunu, kartal amblemi taşıdığını, bunlarla birleştiğimizi ifade eden mektubu da PAOK Başkanı’na göndereceğiz. Bize bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler, bize bir şey kalmaz” dedi.
HÜKÜMET ARKAMIZDA
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla salı günkü PAOK maçının şifresiz kanala alındığını hatırlatan Çebi, “Hükümetin ve devletin arkamızda olduğunu net şekilde görüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
BORÇ 3,3 MiLYAR!
Beşiktaş'ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı. Kartal’ın şubat ayında toplam borcunun 3 milyar 78 milyon 902 bin 925 lira olduğu belirtilmişti.
YENİ SPONSORLUK
Network, Beşiktaş’a kıyafet sponsoru oldu. Anlaşma 3 senelik olacak ve Beşiktaş 3.6 milyon TL alacak. Beymen Başkanvekili ve Beşiktaş eski yöneticisi Hasan Arat, bu sponsorlukta önemli bir rol oynadı.
AŞKA İMZA AT
Adidas ve Beşiktaş JK’nın 2020-21 sezonu için hazırladığı formaların 20 Ağustos gecesi satışa sunulmasının ardından, taraftarların Beşiktaş JK formasında imzasıyla yerini alacağı “Beşiktaş Aşkına İmza At!” projesi için besiktasaskinaimza.net web sitesinin startı verildi.
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