Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar euroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya’nın Bayern Münih takımları bugün karşılaşacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’da Luz Stadı’nda oynanacak final maçı, TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1 ve beIN SPORTS Haber’den canlı yayınlanacak.
Almanya temsilcisi Bayern Münih 928.55 milyon euro, Fransa ekibi PSG ise 801.45 milyon milyon euro piyasa değeriyle öne çıkıyor. İki takımın toplam değeri ise 1 milyar 730 milyon euro!
MUHTEMEL 11’LER
PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappe
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perisic, Müller, Gnabry; Lewandowski
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