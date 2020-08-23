AKŞAM

Caner Erkin, Kadıköy'de annesine küfür eden Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: “Kadıköy'e 3 kez gittim. Son gittiğimde ağza alınmayacak şeyler söylendi. Annem yoğun bakımdaydı. Ben de küfür edenleri kırmak istedim. Yaptığım hareketin tek sebebi de buydu. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsin.”

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caner Erkin, geçen sezon annesine Kadıköy’de küfür edilmesi nedeniyle Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı polemiğe ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Beşiktaş ile Kadıköy’e üst üste 3 kez geldim, sonuncusu sorundu. En son geldiğimde sevgiden mi bilmiyorum, farklı bir şey oldu. Annem yoğun bakımdaydı. Ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben ona çok kırıldım, aklımda bir şey yoktu. Belki de kırıldığım için öyle bir şey oldu. Fenerbahçe tuttuğum takım, taraftarı olduğum takım. Küçüklükten beri sevdiğim takım. Fenerbahçe taraftarıyla bir sorunum olamaz. Ben Fenerbahçeliyim. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsin. Fenerbahçe benim için bir aşk. Tuttuğum takım.”



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ŞAMPİYONLUK İNŞALLAH GELECEK

Milli oyuncu yeni takımıyla hedefleri konusunda ise şu mesajları verdi: “Kamp iyi geçiyor. Ben oynamışım, Novak oynamış fark etmez. Önemli olan Fenerbahçe’nin başarısı. Fenerbahçe’den teklif aldığımda çok heyecanlandım, üstüne de çok farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum kulüp, futbolu bırakmak istediğim kulüp... Hayatıma yeniden Fenerbahçe’de devam ettiğim ve burada olduğum için çok mutluyum. Sahada her şeyimizi verirsek, takım olursak, beraber olursak şampiyonluk inşallah bu sene gelecek diye düşünüyorum.”

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