Terence Kongolo'da Fener'e iki rakip

AKŞAM

Fenerbahçe, İngiliz Huddersfield Town'un 26 yaşındaki stoperi Terence Kongolo için girişimlerini sürdürüyor.

Hollanda basını ise oyuncuya AZ Alkmaar ve Fulham’ın da talip olduğunu ve 3 takım arasında büyük çekişme yaşandığını bildirdi. Bu rekabete rağmen AZ Alkmaar’ın transferde şanslı olduğu da vurgulandı.

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