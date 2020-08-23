Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor

AKŞAM Özel Haber

Flavio resmen Fırtına'da, Wahbi Khazri ile Ivan Marcone ise yolda. Bordo-Mavililer, Bahia'dan Flavio'yu renklerine bağlarken iki önemli oyuncuyu daha transfer ediyor. St.Etienne forması giyen Khazri ve Boca Juniors'ta oynayan Marcone de geliyor.

Şampiyonluğu geçen sezon Başakşehir’e kaptıran ve Türkiye Kupası ile teselli bulan Trabzonspor, ayrılan oyuncuların yerini doldurma konusunda yoğun bir hafta yaşıyor. Karadeniz ekibi her konuda anlaşmaya varıp, imzayı attırdığı Brezilya’nın Bahia takımının ön libero ve orta saha oyuncusu Flavio’nun ardından diğer mevkiler için de bu hafta iki önemli oyuncu daha getirecek.

Karadeniz ekibinin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve küçük detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğü Fransız St.Etienne forması giyen 29 yaşındaki golcü Wahbi Khazri her an resmiyet kazanabilir.

Fırtına’nın bir diğer gözdesi ise B.Juniors’un ön liberosu Ivan Marcone. Merkez orta saha ve orta sahanın solunda da oynayabilen Marcone 30 yaşında deneyimli bir oyuncu. Arjantinli futbolcunun da bu hafta imza atması kesin gibi.

Onu sahada görün

FLAVIO’YA 1.2 MİLYON EURO



Öte yandan, Trabzonspor, Brezilya’nın Bahia takımından aldığı Flavio Mendeiros da Silva’yla 4 yıllık anlaşmanın maliyetini açıkladı: Bonservis bedeli: 1,2 milyon euro. Bir sonraki satıştan yüzde 20 pay. Oyuncuya yıllık 750 bin euro. Toplam menajer ücreti 300 bin euro.

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