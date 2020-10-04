Bir haftada yıkım! 1-0

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Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde hafta içi Rangers'a mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, ligde de umduğunu bulamadı ve Yusuf Erdoğan'ın muhteşem füzesiyle sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bir hafta önce oldukça moralli olan Aslan; önce evinde Fenerbahçe'ye takıldı, ardından Avrupa Ligi'nde Rangers'a mağlup olarak elendi son olarak da Kasımpaşa deplasmanından puansız ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Cimbom bu sonuçlarla milli araya oldukça moralsiz girdi.

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray, milli maç nedeniyle verilen araya mağlubiyetle girdi.

Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda rakibine birçok gol pozisyonu verdi. Rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı golle devre arasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda oyunun hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılı ekip, kurduğu baskıya ve girdiği gol pozisyonlarına rağmen skoru değiştiremedi. Galatasaray'ın baskısından çıkamayan lacivert-beyazlı takım da fileleri havalandıramadı.

Ligdeki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, ilk kez mağlup oldu.

Kasımpaşa ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

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GALATASARAY 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, son 3 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını yenen Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'e 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

UZATMA SÜRESİNİ BEĞENMEYEN TERİM, SAHAYI TERK ETTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma dakikalarını beğenmeyince karşılaşma bitmeden sahayı terk etti.

Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine Kol'a "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.

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KASIMPAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI



Ev sahibi ekibin 19. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Hajradinovic'in ara pasıyla savunma arkasına sakan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinen aşırttı. Top yan direkten dönerken pozisyonu takip eden Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Orkun Aktaş ofsayt bayrağı kaldırdı. Pozisyon VAR'dan yeniden incelendi. Pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşılırken, öncesinde Galatasaraylı Diagne'ye faul yapıldığı belirtildi.

Pozisyonu ekrandan yeniden inceleyen hakem Cüneyt Çakır, golü iptal etti ve Galatasaray lehine faule hükmetti. Bu arada oyun inceleme sırasında yaklaşık 4 dakika durdu.

TERİM'DEN DEVRE ARASI MÜDAHALESİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti.

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda Terim, ikinci yarının başında Radamel Falcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü. Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve ArdaTuran'ı oyundan aldı.

Terim bu değişikliklerle çift santrfora dönüş yaptı.

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KASIMPAŞA SAHASINDA KAYIPSIZ



Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2. maçı da kazandı.

Ligin 2. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa, 4. haftada da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, deplasmandaki iki maçını da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

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TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içi İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, milli maç için verilecek ara öncesinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına takımını Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıkardı.

Teknik direktör Fatih Terim, Rangers müsabakasına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuya Kasımpaşa karşısında görev vermedi. Rangers mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao, yedekler arasında bekledi. Bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Diagne sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde bu 4 futbolcunun haricinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ömer Bayram yer aldı.

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FATİH ÖZTÜRK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın file bekçisi Fatih Öztürk, ilk kez eski takımı Kasımpaşa'ya karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, müsabakaya ilk 11'de başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, MAÇ KADROSUNDA

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Anagold 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasında yedekler arasında görev bekledi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Etebo, ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna girmişti.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi.

Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de protokol tribününde yer aldı.

KASIMPAŞA'DA DA 4 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ramazan Köse, Oussama Hadadi, Mickael Sylvain Tirpan, Julian Marc Jeanvier, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Alan Lima Carius, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic 11'i ile çıktı.

Ligde 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Loret Sadiku, David Pavelka, Kevin Varga ve Tomas Brecka yedeğe çekilirken, bu oyuncuların yerine Hadadi, Jeanvier, Tirpan ve Hodzic görev aldı.

HODZIC, İLK MAÇINA ÇIKTI

Kasımpaşa'da yeni transfer Armin Hodzic ilk maçına çıktı.

Transfer edildiği gün içinde açıklanan ve lisansı bugün çıkarılan Bosna Hersekli santrfor, Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın dar açıdan şutunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas gerisine düşen topa Aytaç Kara'nın vuruşunda Etebo ve kaleci Fatih araya girerek tehlikeyi önledi.

12. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

35. dakikada soldan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde Luyindama ceza sahasında topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası gerisindeki Alan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında top penaltı noktası üzerindeki Hajradinovic'e geldi. Bu oyuncu, pasını gerideki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası yayı içinden sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu üstten kornere tokatladı.

44. dakikada Aytaç Kara, sağdan gelişen atakta Hadergjonaj'ın yerden ortaladığı topa ceza yayı içinde bekletmeden vurdu. Kaleci Fatih, soluna gelen topu direk dibinde kornere gönderdi.

45. dakikada sağdan kullanılan kornerde kaleci Fatih Öztürk'ün ıskaladığı top arka direkteki Tarkan Serbest'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi sahasından uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çıkardığı sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

58. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza sahasına giren Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra uygun durumda plase vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.

61. dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağından şutunda top auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı baskıyla topu kapan Babel'in şutunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonun devamında sol kanatta topu alan Babel'in ortasında, altıpas gerisindeki Diagne uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.

86. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita, sağ çaprazda sert vurdu ancak kaleci Fatih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka), Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk. 67 Koita)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Linnes), Taylan Antalyalı (Dk. 89 Donk), Etebo, Belhanda (Dk. 46 Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 46 Babel), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Diagne

Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 79 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 85 Luyindama (Galatasaray)