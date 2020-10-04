Yusuf Günay: 'O kadar para veriyoruz bir işe yara Falcao!'

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın Kasımpaşa maçında gol kaçıran Radamel Falcao için "O kadar para veriyoruz, bir işe yara" dediği iddia edildi.

Galatasaray'da sular durulmuyor... Geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir performans sergileyemeyen Radamel Falcao'ya bu kez yönetim kanadından bir tepki geldi.

HaberTürk'ün haberine göre, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ikinci yarı Falcao'nun kaçırıldığı bir gol pozisyonu sonrası VIP tribününde, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dedi.

Galatasaray, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bir haftada yıkım! 1-0