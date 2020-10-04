Yusuf Günay: 'O kadar para veriyoruz bir işe yara Falcao!'

Galatasaray'da sular durulmuyor... Geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir performans sergileyemeyen Radamel Falcao'ya bu kez yönetim kanadından bir tepki geldi.
HaberTürk'ün haberine göre, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ikinci yarı Falcao'nun kaçırıldığı bir gol pozisyonu sonrası VIP tribününde, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dedi.
Galatasaray, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'a karşı muhteşem bir gol atarak 3 puanı getiren Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Domagoj Vida hakkında bomba bir iddiada bulundu.
Galatasaray'ın İngiltere'den transferi Etebo, 1-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Omar Elabdellaoui, 1-0 Galatasaray'ın yenilgisiyle sona eren Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi.