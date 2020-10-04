  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 22:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Etebo: 'Adım adım daha iyiye gidiyorum'

Etebo: 'Adım adım daha iyiye gidiyorum'

Paylaş

Galatasaray'ın İngiltere'den transferi Etebo, 1-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo, Kasımpaşa karşısında aldıkları 1-0'lik yenilginin ardından konuştu.

Kişisel performansı hakkında konuşan Etebo, "Benim iyi performans göstermem bir şey ifade etmiyor. Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak istediğimiz performansı sergileyemedik. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız." dedi.

Önlerinde daha uzun bir yol olduğunun altını çizen Etebo, "Şimdi inanılmaz mutsuzuz. Böyle bir skoru, oyunu beklemiyorduk. Daha çok maç var. Sonraki maçlara bakmalıyız. Adım adım daha iyiye gidiyorum. Yeni bir takıma gelmek kolay değil ama yavaş yavaş adapte oluyorum." şeklinde konuştu.

Bir haftada yıkım! 1-0

Fatih Terim, 'Alın oyununuzu kendiniz oynayın' dedi, sahayı terk etti

Omar Elabdellaoui: 'Yenilgi kaçınılmaz oldu'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bir haftada yıkım! 1-0
Bir haftada yıkım! 1-0

Bir haftada yıkım! 1-0

Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti
Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti

Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti

Kemal Ademi, Fenerbahçe'de
Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Yusuf Erdoğan: 'Huzurlu bir gece'
Yusuf Erdoğan: 'Huzurlu bir gece'

Yusuf Erdoğan: 'Huzurlu bir gece'

Galatasaray'a karşı muhteşem bir gol atarak 3 puanı getiren Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı

Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Dilmen'den bomba Vida iddiası: 'Kalinic, buraya gelme!'
Dilmen'den bomba Vida iddiası: 'Kalinic, buraya gelme!'

Dilmen'den bomba Vida iddiası: 'Kalinic, buraya gelme!'

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Domagoj Vida hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Etebo: 'Adım adım daha iyiye gidiyorum'
Etebo: 'Adım adım daha iyiye gidiyorum'

Etebo: 'Adım adım daha iyiye gidiyorum'

Galatasaray'ın İngiltere'den transferi Etebo, 1-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Beşiktaş kayıplarda
Beşiktaş kayıplarda

Beşiktaş kayıplarda

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Omar: 'Yenilgi kaçınılmaz oldu'
Omar: 'Yenilgi kaçınılmaz oldu'

Omar: 'Yenilgi kaçınılmaz oldu'

Omar Elabdellaoui, 1-0 Galatasaray'ın yenilgisiyle sona eren Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.