Etebo: 'Adım adım daha iyiye gidiyorum'

Galatasaray'ın İngiltere'den transferi Etebo, 1-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo, Kasımpaşa karşısında aldıkları 1-0'lik yenilginin ardından konuştu.

Kişisel performansı hakkında konuşan Etebo, "Benim iyi performans göstermem bir şey ifade etmiyor. Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak istediğimiz performansı sergileyemedik. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız." dedi.

Önlerinde daha uzun bir yol olduğunun altını çizen Etebo, "Şimdi inanılmaz mutsuzuz. Böyle bir skoru, oyunu beklemiyorduk. Daha çok maç var. Sonraki maçlara bakmalıyız. Adım adım daha iyiye gidiyorum. Yeni bir takıma gelmek kolay değil ama yavaş yavaş adapte oluyorum." şeklinde konuştu.

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