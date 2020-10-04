Omar Elabdellaoui: 'Yenilgi kaçınılmaz oldu'

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Elabdellaoui, "Galatasaray büyük bir takım. 3 günde bir maç yapmaya alışık. Böyle yorumlar yapılabilir ama dürüst olmak lazım. İstediğimiz tempoyu yapamadık. İlk yarıda çok kötüydük. Ucuz bir gol yedik. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık ama üretemedik. Bunlar bir araya gelince yenilgi kaçınılmaz oldu." dedi.
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