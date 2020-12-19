Beyaz bir sayfa açan Adana Demirspor'da hedef zirve

Ligdeki son 4 maçta 4 puan toplayabilen mavi-lacivertliler, averajla lider konumda bulunan Tuzlaspor ile oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor.
Teknik direktör Ümit Özat'ın istifa etmesinin ardından takımın başına getirilen Cüneyt Dumlupınar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı yaşanan tur sevincinin ardından, bu sezon Akdeniz ekibinin başında çıkacağı ilk lig maçında da galibiyet hedefliyor.
Dumlupınar, AA'ya yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek üst tura çıkmalarının takımın moralini yükselttiğini söyledi.
Adana Demirspor'a döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Dumlupınar, Süper Lig hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.
Dumlupınar, her maçın ayrı bir hikayesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
Benim için her maçın ayrı bir hikayesi var. Her maça ayrı hazırlanıyorum. Şampiyonluğa oynuyoruz, bizim ne yaptığımız önemli. Herkes gibi ben de 90 dakika boyunca mücadele edecek, hiç mücadeleyi bırakmayacak bir takım istiyorum. Trabzonspor'un lig maçlarını seyrettim. Neler yaptıklarını tabii ki biliyordum. Ona göre bir taktik geliştirdik ve oynadık. Tuzlaspor ve ondan sonra oynayacağımız 3 maçın ayrı bir hikayesi olacak. En önemli oynayacağımız maç, ilk maçımız olacak. Kendi oyunumuzu rakip takımlara kabul ettireceğiz. Rakibin artı ve eksilerine göre de hareket edeceğiz. Plan ve programlarımız olacak.
"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ"
Adana Demirspor'un ligin en iyi kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:
Artık önümüze bakacağız. Neler yapabiliriz onlara odaklanacağız. Dikiz aynasına bakmayacağız. Adana Demirspor'u nasıl zirveye taşırız onun hesaplarını yapıyoruz, o doğrultuda çalışıyoruz. Geçmiş, geçmişte kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra beyaz bir sayfa açıp önümüze bakacağız. Trabzonspor maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Tuzlaspor maçını da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Çok çalışacağız ve kazanacağız. Ne zaman Süper Lig'i garantileyeceğiz, ondan sonra sevineceğiz ve rahatlayacağız. Maç maç gideceğiz, Tuzlaspor'ı yenip yolumuza devam edeceğiz.
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Tuzlaspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de karşılaşacak.
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