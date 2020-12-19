Beyaz bir sayfa açan Adana Demirspor'da hedef zirve

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Çakar'dan olay yorum: Ezik! Çakar'dan olay yorum: Ezik! Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Ljajic-Vida operasyonu Beşiktaş'ta Ljajic-Vida operasyonu Beşiktaş, maliyetleri yıllık 7 milyon euro olan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı gönderiyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef ara transferde bu oyuncuların bonservisinden 10 milyon euro elde etmek.

Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.

Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.