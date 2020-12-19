Son dakika haberi... Ahmet Çakar'dan olay yorum: Ezikliği altında kaldı

Süper Lig'te 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.



Yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde karşılaşmayı değerlendirirken, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ile ilgili sert ifadeler kullandı.



Fatih Terim'in atılmasıyla Mbaye Diagne'nin penaltısı arasında bağlantı olduğunu iddia eden Çakar'ın bugünkü köşe yazısında ilgili o kısım:

Fatih Terim oyundan atıldı. Niye, neden bilinmiyor. Sanırım hakaret etti. Belki hakaret ettiği pozisyon faul ama bir faul için Terim bunları yapmamalı. Zaten onun ezikliği altında kalan hakem uzatmalarda bir penaltı uydurdu. Bence değil... Ayaklar çarpışıyor, Diagne de abartılı şekilde kendini yere bırakıyor. Maç 1-1 bitti diyorduk ki Galatasaray sözüm ona 1-1 kötüymüş gibi defans güvenliğini bırakıp bastırmaya başladı. İşte o arada Ndao ki dün gecenin en iyi oyuncusuydu Mevlüt'ün önüne mükemmel bir top attı, o da kendine yakışanı yaptı. Galatasaray maalesef Dimyad'a pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu oyun genelinde pek beğenmedim. Verdiği penaltı yanlış, aslında faulü yapan Diagne... 8 dakika uzatma verip, 13 dakika oynatması da anlamsız ama dedik ya Serdar Tatlı ne ki hakemleri ne olsun.