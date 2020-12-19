Beşiktaş'ta Adem Ljajic-Domagoj Vida operasyonu

Beşiktaş, maliyetleri yıllık 7 milyon euro olan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı gönderiyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef ara transferde bu oyuncuların bonservisinden 10 milyon euro elde etmek.

Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetlerine rağmen düşen performansları sonrasında gözden çıkardığı Adem Ljajic ile Domagoj Vida'nın toplam bonservis bedellerini belirledi. Yıllık maaşları toplamda yaklaşık 7 milyon euro olan iki oyuncuya biçilen toplam fiyat 10 milyon euro olacak.

GİTMEK İSTEMEZLERSE...

Sabah'ta yer alan habere göre, yönetim, her iki futbolcunun da menajerlerine yetki verdi. İki oyuncu için de teklif beklemeye geçen siyah-beyazlılar, arzu ettiği rakamı yakalarsa ve oyuncuları da ayrılığa ikna edebilirse maaş bütçesi azalacak, ciddi bir bonservis katkısı elde edilecek. Bu sayede devre arası transfer döneminde eli güçlenecek olan Beşiktaş yönetimi, istenilen takviyeleri yapabilecek. Ljajic ve Vida'nın gitmek istememesi halinde ise kendilerinden yeniden maaş indirimi talep edilecek.



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