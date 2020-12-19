Son dakika haberi: Beşiktaş, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Yeni yönetimle beraber transfere ayrılan bütçeyi azaltıp kulübün gençlerine yönelen Siyah-Beyazlılar, son dönemde ön plana çıkan 4 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı.
Fanatik'te yer alan habere göre, bir süredir yapılan temasların ardından ilk olarak takımın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz’la el sıkışan Beşiktaş kulübü, ardından genç kaleci Ersin Destanoğlu’nun da kontratını yeniledi. Yetenekli ön libero Kartal Kayra Yılmaz ve bu 3’lüden daha az süre alsa da A Takım’ın bir parçası olmaya devam eden Erdoğan Kaya’yla da imzalar atıldı.
4 futbolcunun da kontratları 2025 yılına kadar uzatıldı. Bu anlaşma öncesinde öz kaynak düzeninden yetiştikleri kulüpten 100 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen yıllık ücretler alan 4 futbolcuya, 3-4 kat oranında iyileştirme yapıldı.
LYON TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan yeni anlaşmalara göre takımın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yaklaşık 1 milyon TL’lik maaşıyla 4 isim arasında en fazla kazanan futbolcu olacak. Öte yandan Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan 19 yaşındaki file bekçisiyle ilgili kararın, ara transfer dönemi öncesinde verilmesi bekleniyor.
Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Galatasaray'ın dün akşam 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçını yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
G.Saray, ligin 13.haftasının açılış maçında bugün Karagümrük'le tam 36 yıl sonra karşılaşacak.