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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:28
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Son dakika haberi: Beşiktaş, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: Beşiktaş, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.

Yeni yönetimle beraber transfere ayrılan bütçeyi azaltıp kulübün gençlerine yönelen Siyah-Beyazlılar, son dönemde ön plana çıkan 4 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı.

Fanatik'te yer alan habere göre, bir süredir yapılan temasların ardından ilk olarak takımın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz’la el sıkışan Beşiktaş kulübü, ardından genç kaleci Ersin Destanoğlu’nun da kontratını yeniledi. Yetenekli ön libero Kartal Kayra Yılmaz ve bu 3’lüden daha az süre alsa da A Takım’ın bir parçası olmaya devam eden Erdoğan Kaya’yla da imzalar atıldı.

4 futbolcunun da kontratları 2025 yılına kadar uzatıldı. Bu anlaşma öncesinde öz kaynak düzeninden yetiştikleri kulüpten 100 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen yıllık ücretler alan 4 futbolcuya, 3-4 kat oranında iyileştirme yapıldı.

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LYON TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan yeni anlaşmalara göre takımın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yaklaşık 1 milyon TL’lik maaşıyla 4 isim arasında en fazla kazanan futbolcu olacak. Öte yandan Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan 19 yaşındaki file bekçisiyle ilgili kararın, ara transfer dönemi öncesinde verilmesi bekleniyor.

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