Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden

Sabah

Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in peformansı ailesi ve menajerinin de tepkisini çekti.

Performansı eleştiri konusu olan ve bu sezon adeta yokları oynayan Ljajic'in gidişatından yakın çevresi de memnun değil.

Sürekli olarak saha dışı konularla gündeme gelen oyuncuya, menajeri ve ailesinin yaptığı görüşmelerde uyarılarda bulunup, "Bir an önce kendini düzeltmen gerekiyor. Böyle gidersen Sırbistan Ligi'ne geri dönersin. Kendini toparlaman gerekiyor" dedikleri ifade edildi.

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