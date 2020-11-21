Beşiktaş'a ya deva ya cefa

AKŞAM

Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 10 puanla 11’inci sırada yer alan Beşiktaş, ligin 9’uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Korona önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca mücadele tamamen seyircisiz oynanacak. Beşiktaş’ın Başakşehir ile başlayacak 4 maçlık zor seride alacağı puanlar en azından ligin ilk devresi için net bir tahmin verecek. Kartal, Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.



11-12 OYUNCUYLA ÇALIŞABİLDİ

Beşiktaş ardından Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar, 4 maçlık seriyi deplasmanda Alanya maçıyla kapatacak. Kartal, milli arada hastalık ve sakatlıklarla boğuştu. Siyah-Beyazlılar, son iki haftada 8 futbolcusunun korona olmasıyla sarsıldı. Bunun yanı sıra milli takımlara giden futbolcular ve sakat, cezalı oyuncuların da olması, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın zaman zaman 11-12 futbolcuyla çalışmasına neden oldu.

GÖKHAN TÖRE VE NECİP KADRODA



Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı olan kaleci Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra Welinton, Vida, Rosier, N’Sakala, Oğuzhan ve Hasic de Başakşehir’e karşı oynamayacak. Son koronavirüs testi negatif çıkan Necip ve sakatlığı tamamen geçen Gökhan kadroya dahil edildi. Ersin’in cezasında, kalede Utku’nun olması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Utku, iğneyle karşılaşmaya çıkacak. 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin, Utku’nun yedeği olacak.

YÜZÜ GÜLMÜYOR

Siyah-Beyazlı takım, Başakşehir’le oynadığı 26 maçın sadece 5’ini kazanabildi. İki ekip arasında 24’ü Süper Lig, 2’si de kupa olmak üzere 26 resmi maçtan 8’ini Başakşehir alırken, 13 karşılaşma da berabere bitti.



KAMPA GİRDİLER

Kartal, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Futbolcular maç saatini beklemeye başladı.



Galatasaray'da zorunlu değişiklik

BA VE CRIVELLI HAZIR

Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi Demba Ba ve Enzo Crivelli iyileşti ve oynamaya hazır hale geldi. Boz Baykuşlar’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcuların oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verecek.



Fenerbahçe'de eksik çok

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 19.00

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Ümit Öztürk

Trabzonspor'da Avcı'ya müjdeli haber