Beşiktaş'a ya deva ya cefa

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 10 puanla 11’inci sırada yer alan Beşiktaş, ligin 9’uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Korona önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca mücadele tamamen seyircisiz oynanacak. Beşiktaş’ın Başakşehir ile başlayacak 4 maçlık zor seride alacağı puanlar en azından ligin ilk devresi için net bir tahmin verecek. Kartal, Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.
11-12 OYUNCUYLA ÇALIŞABİLDİ
Beşiktaş ardından Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar, 4 maçlık seriyi deplasmanda Alanya maçıyla kapatacak. Kartal, milli arada hastalık ve sakatlıklarla boğuştu. Siyah-Beyazlılar, son iki haftada 8 futbolcusunun korona olmasıyla sarsıldı. Bunun yanı sıra milli takımlara giden futbolcular ve sakat, cezalı oyuncuların da olması, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın zaman zaman 11-12 futbolcuyla çalışmasına neden oldu.
GÖKHAN TÖRE VE NECİP KADRODA
Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı olan kaleci Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra Welinton, Vida, Rosier, N’Sakala, Oğuzhan ve Hasic de Başakşehir’e karşı oynamayacak. Son koronavirüs testi negatif çıkan Necip ve sakatlığı tamamen geçen Gökhan kadroya dahil edildi. Ersin’in cezasında, kalede Utku’nun olması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Utku, iğneyle karşılaşmaya çıkacak. 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin, Utku’nun yedeği olacak.
YÜZÜ GÜLMÜYOR
Siyah-Beyazlı takım, Başakşehir’le oynadığı 26 maçın sadece 5’ini kazanabildi. İki ekip arasında 24’ü Süper Lig, 2’si de kupa olmak üzere 26 resmi maçtan 8’ini Başakşehir alırken, 13 karşılaşma da berabere bitti.
KAMPA GİRDİLER
Kartal, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Futbolcular maç saatini beklemeye başladı.
BA VE CRIVELLI HAZIR
Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi Demba Ba ve Enzo Crivelli iyileşti ve oynamaya hazır hale geldi. Boz Baykuşlar’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcuların oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verecek.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 19.00
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Ümit Öztürk
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