Sakat sakat oynayan Utku, göz doldurdu

Beşiktaş’ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu’nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi.
Kulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti. Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba’nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi. 81. dakikada Gulbrandsen’in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçı öncesi konuştu.
Fenerbahçe'nin flaş ismi Mert Hakan Yandaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.