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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:42
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Sakat sakat oynayan Utku, göz doldurdu

Sakat sakat oynayan Utku, göz doldurdu

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IHA

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.

Beşiktaş’ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu’nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi.

Kulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti. Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba’nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi. 81. dakikada Gulbrandsen’in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.

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