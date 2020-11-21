Utku Yuvakuran: Takımımı yalnız bırakmak istemedim

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş kalecisi Utku, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takımını yalnız bırakmayı istemediğini söyleyen Yuvakuran, "Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşamadım. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Tedavi oldum. Bu maça yetiştim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz." dedi.



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