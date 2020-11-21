Utku Yuvakuran: Takımımı yalnız bırakmak istemedim

Beşiktaş kalecisi Utku, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Takımını yalnız bırakmayı istemediğini söyleyen Yuvakuran, "Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşamadım. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Tedavi oldum. Bu maça yetiştim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz." dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.