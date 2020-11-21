Necip Uysal: Benim çocukluk hayalim Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın en çok forma giyen 3. oyuncusu olmasını değerlendiren Necip, "Böyle bir unvana sahip olmak, herkese nasip olmuyor. Benim çocukluk hayalim Beşiktaş. Kupalar kazanmak, kaptanlık yapmak... Allah'a şükür hepsini yaşıyorum." dedi.
Tek idmanla maça çıkmasının kendisini zorladığını dile getiren Uysal, "12-13 gündür karantinadaydım. Tek idmanla maça çıktım. Çok zordu. İlk yarı biz iyiydik. İkinci yarı Başakşehir daha iyiydi. Şanslıydık, kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.