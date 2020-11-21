  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Necip Uysal: Benim çocukluk hayalim Beşiktaş

Necip Uysal: Benim çocukluk hayalim Beşiktaş

Paylaş

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın en çok forma giyen 3. oyuncusu olmasını değerlendiren Necip, "Böyle bir unvana sahip olmak, herkese nasip olmuyor. Benim çocukluk hayalim Beşiktaş. Kupalar kazanmak, kaptanlık yapmak... Allah'a şükür hepsini yaşıyorum." dedi.

Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2

Tek idmanla maça çıkmasının kendisini zorladığını dile getiren Uysal, "12-13 gündür karantinadaydım. Tek idmanla maça çıktım. Çok zordu. İlk yarı biz iyiydik. İkinci yarı Başakşehir daha iyiydi. Şanslıydık, kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Utku Yuvakuran: Takımımı yalnız bırakmak istemedim

Fenerbahçe derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'la tartıştı mı? Okan Buruk'tan açıklama

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ateş püskürdü! 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım...'
Ateş püskürdü! 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım...'

Ateş püskürdü! 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım...'

Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2
Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2

Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2

'İki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz'
'İki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz'

'İki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'la tartıştı mı? Okan Buruk'tan açıklama
Sergen Yalçın'la tartıştı mı? Okan Buruk'tan açıklama

Sergen Yalçın'la tartıştı mı? Okan Buruk'tan açıklama

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.

'Tüm takımlara mesaj oldu'
'Tüm takımlara mesaj oldu'

'Tüm takımlara mesaj oldu'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni gole boğdu!
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni gole boğdu!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni gole boğdu!

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok

'Takımımı yalnız bırakmak istemedim'
'Takımımı yalnız bırakmak istemedim'

'Takımımı yalnız bırakmak istemedim'

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

'Daha agresif olabilirdik'
'Daha agresif olabilirdik'

'Daha agresif olabilirdik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.

Sakat sakat oynayan Utku, göz doldurdu
Sakat sakat oynayan Utku, göz doldurdu

Sakat sakat oynayan Utku, göz doldurdu

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.