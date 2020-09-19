Beşiktaş evinde kayıp

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, oyuna 77. dakikada giren Gökdeniz Bayrakdar'ın 85. dakikada attığı gole engel olamadı.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bu maçın ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.
LARIN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta bu sezon forvet yükünü sırtlayan Cyle Larin gollerine devam ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor maçının 33. dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Larin böylelikle siyah-beyazlı takımda bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçında ikinci golünü kaydetti.
Kanadalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlı ekibin tek golünü atmıştı.
BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Beşiktaş bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.
PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ardından Trabzonspor maçında da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynanan maçta da rakibinin golünü engelleyemedi.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Bu sezon Kocaelispor'dan Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig'deki ilk maçında golle tanıştı.
Genç oyuncu 85. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.
GÖKHAN TÖRE TRİBÜNDEN MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre, Antalyaspor maçını tribünden takip etti.
Siyah-beyazlı futbolcu, mücadeleyi sakatlığı bulunduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'la birlikte izledi.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, yeni transferleri ise beklediklerini açıkladı.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine en az iki tane takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi.