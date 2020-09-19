Beşiktaş, Antalyaspor'la yenişemedi

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın golü Larin'den gelirken Antalyaspor'un beraberlik golü 18 yaşındaki Gökdeniz'den geldi.

TAKIMIN BAŞINDA YİNE MURAT ŞAHİN

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı.

Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi. Beşiktaş, Antalyaspor maçında 3 isimden faydalanamadı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Kevin N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan ancak lisans işlemleri yetişmeyen Josef de Souza da mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin, forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.

DORUKHAN TOKÖZ, 349 GÜN SONRA İLK 11'DE



Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

MONTERO İLK KEZ KADRODA



Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.

TAMER TUNA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig’in ilk haftasında iç sahada Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin 11’inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Nazım Sangare’nin yerine Nuri Şahin’i 11’de görevlendirdi. Nazım’ın yokluğunda savunmanın sağında Bünyamin’i görevlendiren Tuna, bu oyuncudan boşalan sağ kanada Doğukan Sinik'i çekti, Doğukan'ın yerine ise orta sahada Nuri Şahin’i görevlendirdi.

Antalyaspor’un Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: Boffin - Bünyamin, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı. Milli takımın 7 Ekim’de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim’de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.

26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

59. dakikada Amilton'un soldan ortaladığı topu N'Sakala uzaklaştırmaya çalıştı. Bünyamin Balcı ceza sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağa sert vurdu, Ersin Destanoğlu topu kurtararak gole izin vermedi.

75. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Boyd'un içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta Vida altıpasın önünde müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Antalyaspor skoru eşitledi. Fredy'nin pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, Welinton'dan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Hasic (Dk. 68 Lens), Dorukhan Toköz (Dk. 68 Ljajic), Mensah, Atiba, Boyd, Larin (Dk. 80 Umut Nayir)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 46 Mukairu), Fredy, Nuri Şahin (Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar), Hakan Özmert (Dk. 64 Podolski), Amilton (Dk. 77 Ufuk Akyol), Jahovic (Dk. 64 Orgill)

Goller: Dk. 33 Larin (Beşiktaş), Dk. 85 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz, Dk. 62 Boyd, 90+1 Lens, Dk. 90+3 Mensah (Beşiktaş), Dk. 45+1 Fredy, Dk. 56 Veysel Sarı, Dk. 83 Mukairu, Dk. 90 Orgill (Fraport-TAV Antalyaspor)