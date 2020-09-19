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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:01
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Necip Uysal, 75 maç sonra asist yaptı

Necip Uysal, 75 maç sonra asist yaptı

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IHA

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin'e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin’in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan Necip Uysal, tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı.

GELEN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Gökhan Gönül’ün ayrılması ve Douglas’ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11’deki yerini korumuştu.

Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic’in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.

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