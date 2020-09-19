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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:48
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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Bernard Mensah ve Nazım Sangare yorumu

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Bernard Mensah ve Nazım Sangare yorumu

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Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kadro kalitesinin yetersiz olduğunu Mensah üzerinden verdiği bir örnekle anlattı. Mensah'ın Beşiktaş'ın futbolcusu olmadığını dile getiren Dilmen, "Şu an Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da olmaması gereken bazı oyuncular var. Örneğin Galatasaray'da oynayan oyuncular vardır ama benim hayalimde daha büyük oyuncular olması gerekir. Mensah, şu an böyle bir oyuncu değil. Çünkü, bazı oyuncular küçük takımların büyük oyuncularıdır. Bazıları büyük takımda normal oyuncu olur, Mensah gibi." dedi.

Sosa ve Talisca'dan sonra Mensah'ın Beşiktaş için yetersiz olduğunun altını çizen Dilmen, "Mensah, kötü oyuncu değil ama Sosa, Talisca'dan sonra Mensah... Mensah, bize hangi özelliğiyle çarpıcı geliyordu. Nerede yapıyordu, Kayserispor'da. Fenerbahçe maçında hepimizi kandırdı. Benim Beşiktaşımda Mensah gibi oyuncu yok." şeklinde konuştu

Beşiktaş, Antalyaspor'la yenişemedi

"SANGARE ŞAMPİYONLUĞA OYNATIR"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan yaptığı Nazım Sangare transferini değerlendirdi: "Fenerbahçe'nin Nazım hamlesi, yanlış bir hamle değil. Gökhan'a ateş etsen 3 sene oynamaz. Maksimum 2 yıl oynar. Bu sene de Gökhan'dan 50 maç beklemek haksızlık olur. Rotasyonda Dirar, kafa olarak zaten bitmiş. Nazım ile 5-6 sene burayı kapattın."

Belözoğlu'nun Comolli'den farklı olduğunu savunan Dilmen, "Sangare ile şampiyonluğa oynarsın. 26 civarında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması. Emre Belözoğlu, Comolli'den farklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz hazır oyuncuları aldı." dedi.

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

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Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu
Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu

Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.

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