Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Başakşehir sahasında karşılaştığı Alman takımına RB Leipzig’e 3-2 mağlup oldu. Grupta 4. mağlubiyetini alan turuncu-lacivertliler 3 puanda kaldı. İstanbul ekibi geride kalan 5 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü. RB Leipzig ise 3. galibiyetini elde etti ve 9 puana ulaştı.
Başakşehir bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını da kaybetmiş oldu.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.