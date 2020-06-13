Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.