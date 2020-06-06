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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 08:00
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Al Hilal, Younes Belhanda ile anlaştı

Al Hilal, Younes Belhanda ile anlaştı

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Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.

AKŞAM

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Faslı oyuncu Younes Belhanda’nın transfer edilmesini istiyor. Al Hilal Yönetimi’nin, Eduardo’nun yerine Galatasaray’dan Younes Belhanda’ya yöneldiği ve Razvan Lucescu’nun da oyuncuyu kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Suudi Arabistan takımı, oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Al Hilal, Faslı yıldıza yıllık 5 milyon euro net ücret, her 25 puanda 100 bin euro ve attığı her bir gol için 5 bin euro prim teklif etti. 

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4-5 MİLYON EURO

Younes Belhanda, Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda ise 100 bin euro prim alıyor. Faslı yıldızın mukavelesi 2021 yazında tamamlanacak. Al Hilal’in, Sarı-Kırmızılı takıma da 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli yıllık 5 milyon euro net ücret, önermesi bekleniyor.

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Belhanda, Galatasaray’da bu sezon 15 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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