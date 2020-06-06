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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 08:00
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Bukari'de rakip Celta Vigo

Bukari'de rakip Celta Vigo

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Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.

AKŞAM

İspanyol basınına göre; Galatasaray, Celta Vigo’nun da istediği Ganalı Osman Bukari’de oldukça ısrarlı. “eldesmarque.com” sitesinin haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Trencin’e 500 bin euro bonservis bedeli önerdi. Sağ kanatta forma giyen genç oyuncu için görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Feghouli gidici...

25 MAÇ 12 ASİST...

Bu sezon Trencin formasıyla 25 maça çıkan Ganalı futbolcu, 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Bukari ayrıca Gana’nın genç milli takımlarında da forma giyiyor. Yetenekleriyle dikkat çeken Bukari, Teknik Direktör Fatih Terim’in sağ kanatta vazgeçilmezi olabilir.

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Bukari'de rakip Celta Vigo
Bukari'de rakip Celta Vigo

Bukari'de rakip Celta Vigo

Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.
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