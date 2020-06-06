Bukari'de rakip Celta Vigo

Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.

AKŞAM

İspanyol basınına göre; Galatasaray, Celta Vigo’nun da istediği Ganalı Osman Bukari’de oldukça ısrarlı. “eldesmarque.com” sitesinin haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Trencin’e 500 bin euro bonservis bedeli önerdi. Sağ kanatta forma giyen genç oyuncu için görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

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25 MAÇ 12 ASİST...

Bu sezon Trencin formasıyla 25 maça çıkan Ganalı futbolcu, 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Bukari ayrıca Gana’nın genç milli takımlarında da forma giyiyor. Yetenekleriyle dikkat çeken Bukari, Teknik Direktör Fatih Terim’in sağ kanatta vazgeçilmezi olabilir.

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