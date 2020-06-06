Feghouli gidici...

AKŞAM
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir Feghouli için teklif bekliyordu. Cezayirli yıldızın satılması halinde boşluğu çok daha az maliyetli olan Bukari’yle doldurulacak. Feghouli’nin Cim-Bom’dan aldığı senelik 3 milyon 850 bin euro garanti maaş yükü de ortadan kalkmış olacak.
BALOTELLI GİDİCİ
Öte yandan kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino ile de sorunlar yaşayan İtalyan golcü Mario Balotelli’nin sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki forvetin adı Galatasaray ile anılıyordu.
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Başakşehirli Elia, Hollanda basınından, “vice.com”a konuştu.
Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.