Feghouli gidici...

Galatasaray'ın sağ kanat için yaptığı Bukari hamlesi başka bir transferi de ortaya çıkardı.

AKŞAM

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir Feghouli için teklif bekliyordu. Cezayirli yıldızın satılması halinde boşluğu çok daha az maliyetli olan Bukari’yle doldurulacak. Feghouli’nin Cim-Bom’dan aldığı senelik 3 milyon 850 bin euro garanti maaş yükü de ortadan kalkmış olacak.

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BALOTELLI GİDİCİ

Öte yandan kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino ile de sorunlar yaşayan İtalyan golcü Mario Balotelli’nin sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki forvetin adı Galatasaray ile anılıyordu.

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