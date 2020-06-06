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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 08:00
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Yeni golcü Ada'dan

Yeni golcü Ada'dan

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Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...

AKŞAM

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Aslan’ın forvet hattı için düşündüğü ilk isim Radamel Falcao. Galatasaray, Falcao’nun partnerini ise İngiltere’den buldu. Ada basınından Daily Mail’in haberine göre; Galatasaray, Charlton Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Lyle Taylor’a, orada kazandığı paranın dört katını teklif etti.

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Bu rakamın ise yaklaşık 2.5 milyon euro olduğu konuşuluyor. Taylor’un mukavelesi biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Ayrıca Taylor, koronavirüs nedeniyle ligde ertelenen 9 maçta da forma giymek istemiyor. Bunun nedeni ise kalan maçlarda sakatlık riskinden korunmak istemesi. Son vuruşlarda çok etkili olan 30 yaşındaki forvet, 1.88’lik boyuyla hava toplarında da fark yaratıyor. Bu sezon ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 golle oynadı.

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İngiltere doğumlu olsa da uyruğu Kuzey Amerika’daki “Montserrat Adası” olan Lyle Taylor, bu ülkenin A Milli Takımı’nda ise 6 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı. Geçen hafta konuşan tecrübeli golcü, “Umarım Charlton taraftarları ayrılacağım için benden nefret etmez. Para için gitmiyorum. Umarım beni böyle hatırlamazlar. Yeni bir mücadeleye ihtiyacım var. Daha büyük hedefler kovalamak zorundayım” açıklamasında bulunmuştu.

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