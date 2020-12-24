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  • 24 Aralık 2020 Perşembe 12:59
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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor varsa her zaman umut vardır

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor varsa her zaman umut vardır

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AA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her maç bir öncekinden daha iyisini yapmaya çalışan ve daha iyi olmak için çaba gösteren futbolcuların, ilerleyen süreçte camiaya daha iyi bir Trabzonspor izleteceğini belirtti.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde, yeni yıl ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşine az rastlanacak bir yıl yaşadıklarını aktaran Ağaoğlu, "Zorlu ve yorucu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Depremler, yangınlar, hepimizi derinden sarsan ölümler, ırkçı tartışmalar, savaşlar, kazalar ve son olarak koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya tarihinde eşine az rastlanabilecek en kötü 365 günü yaşadık. Şüphesiz ki kulübümüz de bu iklimden nasibini aldı." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, ekonomik anlamda işleri yoluna koydukları ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştukları anda pandemi süreci ile karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, "Seyircisiz maçların oynandığı, ürün satışlarımızın neredeyse yarı yarıya azaldığı, büyük firmaların pandemi nedeniyle sponsorluk anlaşmalarına pek yanaşmadığı bu çıkmazı sağlıklı bir şekilde yönetmeyi başardık. Yeni yılda inşallah seyircimizle 'yeniden' buluşarak o özlenen günlere geri dönmeyi çok istiyorum. Çünkü biz taraftarlarımızla daha güzeliz, daha güçlüyüz. Biz yan yana durduğumuzda birbirine yetiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Takımdan ayrılan ve kadroya yeni katılan futbolcuların olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

Elbette pandemi nedeniyle sezonun bitişi ve başlangıcı arasındaki kısa dönem, transferlerdeki dar süreçler bizi olduğu gibi bütün takımları da etkiledi. Bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadık. Transfer sezonunda takımımızın eksikliklerini büyük oranda kapattık. Hemen hemen yeni kurulmuş bir kadroda uyum ve birlikteliğin sağlanması için zamana ve pek tabii büyük Trabzonspor taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Her ne kadar ilk haftalarda istediğimiz sonuçları alamasak da futbolcularımızın azmi ve yeni hocamız Abdullah Avcı ile birlikte toparlanacağımıza canı gönülden inanıyorum. Her maç bir öncekinden daha iyisini yapmaya çalışan ve daha iyi olmak için çaba gösteren futbolcularımız, ilerleyen süreçte mutlaka camiamıza daha iyi bir Trabzonspor izletecektir.

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Ahmet Ağaoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana Trabzonspor'un hem ekonomik hem de sportif anlamdaki menfaatlerini koruduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Kulübümüzü zarara uğratacak en ufak bir işlemin altına imza atmadık. Doğruların etrafında birleşerek kulübümüzü ekonomik ve sportif manada yönetebilir hale getirdik. Bu politikamızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii tüm bunları yaparken büyük zorluklar da yaşadık lakin asla umutsuzluğa kapılmadık. Biliyorduk ki Trabzonspor var ise her zaman umut vardır. Şimdi önümüzde uzun bir yıl ve maç takviminin çok yoğun olduğu bir sezon var. Trabzonspor hepimizin. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da ona sahip çıkalım. Bu düşüncülerden hareketle kulübümüzün ve Trabzonspor ailesinin bir önceki yıldan daha iyi bir yıl geçirmesi temennisiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum.

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