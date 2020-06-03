  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 21:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Ağaoğlu bugün konuşacak... Trabzonspor, CAS'a gidiyor!

Ağaoğlu bugün konuşacak... Trabzonspor, CAS'a gidiyor!

Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı. Bu arada kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun UEFA'nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak yarın saat 11.00'de bir açıklama yapılacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Bu arada kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun UEFA’nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak yarın saat 11.00'de bir açıklama yapılacağı bildirildi. Ağaoğlu'nun açıklamalarının kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı aktarıldı.

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: "Beraberce mücadele edeceğiz"

"Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: "Beraberce mücadele edeceğiz"

title

Beşiktaş Denetim Kurulu'ndan borç açıklaması

title

Ayrılığı duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor...

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

İtalyanlar yazdı! İşte G.Saray'ın Marcao için istediği fiyat
İtalyanlar yazdı! İşte G.Saray'ın Marcao için istediği fiyat

İtalyanlar yazdı! İşte G.Saray'ın Marcao için istediği fiyat

İtalyan basını, Galatasaray'ın Atalanta'nın gündeminde olan Marcao için 11 milyon euro istediğini yazdı

G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor...
G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor...

G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor...

Galatasaray'ın, Brezilya devi Sao Paulo kulübünün B takımında oynayan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Fabinho ile ilgilendiği iddia edildi.

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘
TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor...
Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor...

Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor...

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.

Becali'den Florinel Coman için G.Saray iddialarına yanıt
Becali'den Florinel Coman için G.Saray iddialarına yanıt

Becali'den Florinel Coman için G.Saray iddialarına yanıt

FCSB sahibi George Becali, adı Galatasaray ile anılan Florin Coman'ın bu yaz takımdan ayrılacağını ve bir sürpriz gerçekleşeceğini söyledi.

Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber
Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber

Adidas'tan Mesut Özil'e kötü haber

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e dünyaca ünlü spor markası Adidas'tan kötü haber geldi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.