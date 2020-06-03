Ağaoğlu bugün konuşacak... Trabzonspor, CAS'a gidiyor!

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

İtalyanlar yazdı! İşte G.Saray'ın Marcao için istediği fiyat İtalyanlar yazdı! İşte G.Saray'ın Marcao için istediği fiyat İtalyan basını, Galatasaray'ın Atalanta'nın gündeminde olan Marcao için 11 milyon euro istediğini yazdı

G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor... G.Saray, Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi! Sözleşmesi bitiyor... Galatasaray'ın, Brezilya devi Sao Paulo kulübünün B takımında oynayan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Fabinho ile ilgilendiği iddia edildi.

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘ TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor... Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor... Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.

Becali'den Florinel Coman için G.Saray iddialarına yanıt Becali'den Florinel Coman için G.Saray iddialarına yanıt FCSB sahibi George Becali, adı Galatasaray ile anılan Florin Coman'ın bu yaz takımdan ayrılacağını ve bir sürpriz gerçekleşeceğini söyledi.