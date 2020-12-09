Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi İttifak Holding Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı oldu.
Konyaspor forması ile geride kalan haftalarda Süper Lig'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.
2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi. Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun Konyaspor'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Konyaspor forması ile ligde 9 maça çıkan Abdülkerim, 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.