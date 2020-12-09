Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a

İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi İttifak Holding Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı oldu.

Konyaspor forması ile geride kalan haftalarda Süper Lig'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

Muslerasız Galatasaray son 13 yılın en iyisi

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi. Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun Konyaspor'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Konyaspor forması ile ligde 9 maça çıkan Abdülkerim, 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.

Scott Piri geldi Galatasaray kendine geldi

Fatih Terim, aradığı stoperi buldu: Bedavaya gelecek