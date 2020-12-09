Fatih Terim, aradığı stoperi buldu: Bedavaya gelecek

Devre arasında Marcao-Luyindama ikilisinden birini satmayı planlayan Galatasaray, kulübü Aytemiz Alanyaspor'la sözleşme yenilemeye yanaşmayan İngiliz futbolcuyu almayı planlıyor. Marcao-Luyindama'dan birini satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşme yenilemeye yanaşmayan İngiliz futbolcuyu almayı hedefliyor

Devre arasında bir çok takviye düşünen sarı-kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yı takip ediyor. Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan Galatasaray, aradığı stoperi Türkiye'de buldu: Steven Caulker...

Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Caulker, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.

KUMAR SORUNU YÜZÜNDEN AYRILMIŞTI

Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak. Kumar sorunu yüzünden Premier Lig'den ayrılmak zorunda kalan Caulker'a Alanya havası yaradı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen İngiliz savunmacı, dilimizi öğrendi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

SABAH'ın haberine göre, Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Caulker, bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.



Christian Luyindama bu sezon 8'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 10 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Neftçi Bakü maçında ağları sarstı.

Galatasaray'la bu sezon 14 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve play-off turunda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.