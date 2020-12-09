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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:30
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Scott Piri geldi Galatasaray kendine geldi

Scott Piri geldi Galatasaray kendine geldi

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Koronavirüs pandemisinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray, fiziksel açıdan sınıfta kalmıştı ancak sezon başı yeniden sarı-kırmızılılara katılan Scott Piri'nin çabaları etkisini gösterdi.

Geçen sezonki pandemi sürecinin ardından yapılan maçlarda Galatasaray fiziksel olarak büyük eksiklik yaşanmış, kötü performansla şampiyonluk trenini kaçırmıştı. Ancak Cim-Bom'da kondisyoner Scott Piri'nin çabaları takımı ayağa kaldırdı.

Milliyet'in haberine göre, Almanya Milli Takımı'nda da daha önce çalışan Piri, kendine has teknikleriyle dikkat çekiyor.

GPS sistemiyle futbolcuları hem antrenmanlarda hem maçlarda takip eden teknik adam, buradan gelen verilere göre hangi futbolcuya daha yoğun bir program uygulanması, hangi oyuncunun temposunu düşürmesi gerektiğine karar veriyor.

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Koronavirüs pandemisinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray, fiziksel açıdan sınıfta kalmıştı ancak sezon başı yeniden sarı-kırmızılılara katılan Scott Piri'nin çabaları etkisini gösterdi.

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