Scott Piri geldi Galatasaray kendine geldi

Geçen sezonki pandemi sürecinin ardından yapılan maçlarda Galatasaray fiziksel olarak büyük eksiklik yaşanmış, kötü performansla şampiyonluk trenini kaçırmıştı. Ancak Cim-Bom'da kondisyoner Scott Piri'nin çabaları takımı ayağa kaldırdı.
Milliyet'in haberine göre, Almanya Milli Takımı'nda da daha önce çalışan Piri, kendine has teknikleriyle dikkat çekiyor.
GPS sistemiyle futbolcuları hem antrenmanlarda hem maçlarda takip eden teknik adam, buradan gelen verilere göre hangi futbolcuya daha yoğun bir program uygulanması, hangi oyuncunun temposunu düşürmesi gerektiğine karar veriyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Koronavirüs pandemisinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray, fiziksel açıdan sınıfta kalmıştı ancak sezon başı yeniden sarı-kırmızılılara katılan Scott Piri'nin çabaları etkisini gösterdi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.