  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Muslerasız Galatasaray son 13 yılın en iyisi

Muslerasız Galatasaray son 13 yılın en iyisi

Paylaş

Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da ilginç bir istatistik göze çarptı. Sarı-kırmızılılar, sergilediği performansla 2007 yılından bu yana en iyi savunma hattı performansına imza attı.

Galatasaray adına sıkıntılarla başlayan sezon son haftalardaki performansla olumlu bir ivme kazandı. Son 6 haftada alınan 5 galibiyet, hem olumsuz eleştirileri hem de umutsuz ortamı değiştirdi. Fatih Terim'in hareketli hücum planı sonuç verirken göz ardı edilen bir bölge var ki rakamlar da başarıyı kanıtlıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray'ın savunma hattı, son 13 yılın en iyi performansına imza attı.İlk 11 hafta baz alındığında sadece 7 gole izin veren Galatasaray, bundan daha iyi bir grafiği en son 2007-08'de 6 golle yakalamıştı.

Fatih Terim, aradığı stoperi buldu: Bedavaya gelecek

KALEDE YİNE TÜRKLER VAR

Sarı-kırmızılıların adına bu performansı daha önemli yapan bir veri de Fernando Muslera'nın olmaması. Galatasaray'daki kariyerinde pek çok defa takımı sırtlayan Muslera, halen ağır sakatlığından dolayı oynayamıyor. Onun yokluğunda Fatih Öztürk ve Okan Kocuk kaleyi dönüşümlü olarak koruyor.

'Tesadüfün böylesi' dedirtecek şekilde 2007'de de kale iki Türk eldivene; Mondragon'un ardından Feldkamp'ın güvendiği Orkun Uşak ve Aykut Erçetin'e emanetti. Galatasaray, o sezonu Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlamıştı.

Scott Piri geldi Galatasaray kendine geldi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!
Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi
PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış
Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu
Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.

Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...
Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...

Skandal hakemle ilgili şok detay! 12 yıl önce...

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Irkçı hakeme bir tepki de Mbappe'den!
Irkçı hakeme bir tepki de Mbappe'den!

Irkçı hakeme bir tepki de Mbappe'den!

Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Drogba'dan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür
Drogba'dan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür

Drogba'dan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.

TFF'den Ali Koç'a çok sert cevap!
TFF'den Ali Koç'a çok sert cevap!

TFF'den Ali Koç'a çok sert cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.