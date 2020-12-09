Muslerasız Galatasaray son 13 yılın en iyisi

Galatasaray adına sıkıntılarla başlayan sezon son haftalardaki performansla olumlu bir ivme kazandı. Son 6 haftada alınan 5 galibiyet, hem olumsuz eleştirileri hem de umutsuz ortamı değiştirdi. Fatih Terim'in hareketli hücum planı sonuç verirken göz ardı edilen bir bölge var ki rakamlar da başarıyı kanıtlıyor.
Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray'ın savunma hattı, son 13 yılın en iyi performansına imza attı.İlk 11 hafta baz alındığında sadece 7 gole izin veren Galatasaray, bundan daha iyi bir grafiği en son 2007-08'de 6 golle yakalamıştı.
KALEDE YİNE TÜRKLER VAR
Sarı-kırmızılıların adına bu performansı daha önemli yapan bir veri de Fernando Muslera'nın olmaması. Galatasaray'daki kariyerinde pek çok defa takımı sırtlayan Muslera, halen ağır sakatlığından dolayı oynayamıyor. Onun yokluğunda Fatih Öztürk ve Okan Kocuk kaleyi dönüşümlü olarak koruyor.
'Tesadüfün böylesi' dedirtecek şekilde 2007'de de kale iki Türk eldivene; Mondragon'un ardından Feldkamp'ın güvendiği Orkun Uşak ve Aykut Erçetin'e emanetti. Galatasaray, o sezonu Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlamıştı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.