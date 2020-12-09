Muslerasız Galatasaray son 13 yılın en iyisi

Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da ilginç bir istatistik göze çarptı. Sarı-kırmızılılar, sergilediği performansla 2007 yılından bu yana en iyi savunma hattı performansına imza attı.

Galatasaray adına sıkıntılarla başlayan sezon son haftalardaki performansla olumlu bir ivme kazandı. Son 6 haftada alınan 5 galibiyet, hem olumsuz eleştirileri hem de umutsuz ortamı değiştirdi. Fatih Terim'in hareketli hücum planı sonuç verirken göz ardı edilen bir bölge var ki rakamlar da başarıyı kanıtlıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray'ın savunma hattı, son 13 yılın en iyi performansına imza attı.İlk 11 hafta baz alındığında sadece 7 gole izin veren Galatasaray, bundan daha iyi bir grafiği en son 2007-08'de 6 golle yakalamıştı.

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Sarı-kırmızılıların adına bu performansı daha önemli yapan bir veri de Fernando Muslera'nın olmaması. Galatasaray'daki kariyerinde pek çok defa takımı sırtlayan Muslera, halen ağır sakatlığından dolayı oynayamıyor. Onun yokluğunda Fatih Öztürk ve Okan Kocuk kaleyi dönüşümlü olarak koruyor.

'Tesadüfün böylesi' dedirtecek şekilde 2007'de de kale iki Türk eldivene; Mondragon'un ardından Feldkamp'ın güvendiği Orkun Uşak ve Aykut Erçetin'e emanetti. Galatasaray, o sezonu Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlamıştı.

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