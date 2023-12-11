''Yeni bir adım atmaya hazırım'' Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımda geçirdiği günler ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta zor günler yaşanmaya devam ediyor. Derbi performansıyla sınıfta kalan siyah-beyazlılar ilk yarı bitmeden şampiyonluğa avlu attı. Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tam 14 puan gerisinde yer alıyor.