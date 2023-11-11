Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''Uzun zamandır görmemiştim''

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubunun 4. maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Bayern Münih deplasmanında 2-1 mağlup olarak ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe'den 6 numara hamlesi! Thomas Partey aşkı yeniden alevlendi

Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Geçtiğimiz yaz 6 numara transferini yetiştiremeyen sarı-lacivertliler, bu transferi ocakta bitirmek istiyor. Hedefte ise yine Thomas Partey var. İşte detaylar...