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Haberler
  • 11 Kasım 2023 Cumartesi 14:59

Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''Uzun zamandır görmemiştim''

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair ve hedefleriyle ilgili konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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